Sivasspor-Fiorentina: la lunga trasferta dei viola ed il piano pre-sosta

La Repubblica racconta oggi sulle sue pagine il viaggio dei viola in Turchia, dove domani si terrà Sivasspor-Fiorentina. Pioggia e temperature in ribasso ed il brutto tempo che non dà tregua, anche se la neve, non insolita dalle parti di Sivas (la città si trova a 1.300 metri di altezza), forse non si farà vedere se non per il fine settimana. Una trasferta, quella nell’Anatolia centrale, non proprio semplice. Non soltanto per quanto riguarda il risultato, ancora in bilico nonostante i valori espressi sul campo all’andata. Ma anche per la logistica di un viaggio complicato, che pochissimi tifosi viola hanno deciso di intraprendere. Un viaggio lungo tremila chilometri che ha spinto anche la Fiorentina a rivedere la sua organizzazione: rispetto alle precedenti trasferte europee, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano è atterrata nella serata di ieri direttamente a Sivas, anticipando di un giorno quella che sarebbe stata la abituale tabella di marcia. Il motivo è chiaro: ridurre al minimo l’impatto di questo viaggio, coi suoi spostamenti, su tutto il gruppo. L’obiettivo è quello di smaltire le ultime fatiche fisiche e mentali nel giro di pochi giorni, tra campionato e Conference, per passare il turno e chiudere al meglio questa settimana prima della sosta per le nazionali. Per le strade di Sivas, intanto, così come in tutto il paese, è fresca la commozione per le migliaia di vittime causate da un terremoto devastante che soltanto poche settimane fa ha colpito Turchia e Siria. Soltanto ieri una scossa di magnitudo 4.7 a Kahramanmaras, nel sud- est della Turchia. Tanti i vessilli a lutto per le strade e le case anche a Sivas. Ma anche la voglia di andare avanti, di pensare ad altro.