Situazione Nzola: la Fiorentina spera nella cessione definitiva e attende

Nzola via dalla Fiorentina? Sì, ma solo a certe condizioni. La situazione non è semplice

La Fiorentina sta cercando anche di sistemare la situazione che riguarda Nzola . Come riporta la Nazione, l'attaccante ex Spezia rientra negli esuberi che il club viola vuole cedere in questa sessione di mercato.

La posizione della Fiorentina sul giocatore è molto chiara: Nzola andrebbe ceduto a titolo definitivo, ma per adesso non è per nulla semplice. Su di lui c'è il Lecce di Gotti, ma i salentini potrebbero aprire all'operazione soltanto in prestito.