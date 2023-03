Sirigu, Ranieri, Kouamè e Barak: tutti i dubbi di Italiano

La Nazione si sofferma sulle ultime di formazione della Fiorentina in vista del match di giovedì contro il Sivasspor. Italiano, a parte Terzic, ha tutti a disposizione e dovrà scegliere con attenzione. In porta il primo ballottaggio con Terracciano-Sirigu, quest'ultimo parte svantaggiato. Biraghi potrebbe lasciare spazio a Ranieri, mentre Milenkovic è pronto per tornare titolare. Scalpita anche Barak, con Kouamè che potrebbe trovare spazio in attacco.