Sirene inglesi per Amrabat, ma la Fiorentina prepara la contromossa

Sofyan Amrabat è cercato da molte big estere. Le squadre inglesi su tutte lo stanno visionando da vicino. Ma la Fiorentina ha le idee chiare. Secondo Repubblica, una volta attivata l'opzione fino al 2025, partiranno le operazioni per il vero rinnovo. Ritocco dell'ingaggio, allungamento della durata, e nessun prezzo fissato. Questa è l'idea viola. la Fiorentina e Italiano aspettano Amrabat, per centrare gli obiettivi stagionali, in campionato e in Europa.