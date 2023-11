Sind. Empoli: “Fiorentina da noi? Non è politica, è fisicamente impossibile”

Insomma, Empoli non sarebbe in grado di gestire l'affluenza di così tanti tifosi nel centro cittadino. Poi il Castellani ha una capienza di 16mila posti, mentre il Franchi ne ospita stabilmente circa il doppio. Visto che lo stadio, dedicato al calciatore morto nel campo di sterminio di Gusen dopo essere stato trasferito da quello di concentramento di Mauthausen nel 1944, è di proprietà del Comune, la decisione finale spetta alla sindaca. Che non è assolutamente intenzionata a dare il proprio assenso.