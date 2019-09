Sind. Campi su stadio: “Visto si parla di Grande Firenze, perché non da noi? Sarebbe una svolta”

Dario Nardella, in occasione del congresso del Psi, ha chiuso all’ipotesi nuovo stadio a Campi Bisenzio. Tra i presenti anche il sindaco campigiano Emiliano Fossi che ha risposto al collega di Firenze. Queste le sue parole riportate dal Corriere Fiorentino:

E’ la Fiorentina ad avere un’opzione di acquisto di quei terreni (in viale Allende, ndr). Mi hanno chiesto: lo fareste voi, lo stadio? E visto che si parla di Grande Firenze, bisogna essere disposti non solo a dislocare funzioni scomode nella Piana, ma anche di pregio e qualificanti. Sarebbe una svolta.

Su La Nazione leggiamo anche:

L’opzione di acquisto per i 30 ettari di terreno a Campi da parte della Fiorentina sta per scadere, non credo sia lesa maestà o si offenda qualcuno se, interpellato, ho detto che ci sono le condizioni per fare lo stadio.