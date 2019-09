Nardella: “Il nuovo stadio a Campi Bisenzio? Un’ipotesi che non esiste”

“Il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio? E’ un’ipotesi che non esiste“. Le parole perentorie di Dario Nardella, riprese da Italpress, sono proprio queste. Il primo cittadino di Firenze non vuol sentir parlare di oltrepassare il confine del capoluogo toscano per vedere la realizzazione del nuovo impianto che dovrà ospitare le gare della squadra di Rocco Commisso. “Dobbiamo considerare la rivalutazione progettuale della città a 360 gradi, dal termovalorizzatore all’aeroporto ed allo stadio, altrimenti è inutile parlare di queste tematiche. La Fiorentina? Il club vorrebbe operare un restyling del Franchi abbattendo le curve, ma credo non sia possibile. La soluzione è costruire lo stadio nuovo alla Mercafir, in cinque anni possiamo farcela“.