Simonti: “Vlahovic in campo si trasformava. Non l’ho mai visto svogliato”

L'ex viola sull'attaccante serbo: "Ha sempre detto che Ibrahimovic era l'unico da cui volesse imparare qualcosa"

L'ex terzino sinistro della Primavera viola Federico Simonti, oggi al Trento, è tre gli ex compagni di squadra di Dusan Vlahovic intervistati da SportWeek. Queste le sue parole sull'attaccante serbo: "In campo si trasformava, diventava leader. Pretendeva tanto da noi compagni, ma non era mai aggressivo: incitava, spingeva, incoraggiava".