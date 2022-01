Simeone studia il doppio colpo: Atletico su Vlahovic & Milenkovic

L'Atletico Madrid alza il pressing per i due calciatori serbi della Fiorentina: ritorno di fiamma per Vlahovic e interesse per Milenkovic

Redazione VN

Rischia di tornare caldo l'asse con la Spagna. Il mercato viola, infatti, potrebbe accendersi per merito dell'Atletico Madrid. I colchoneros sarebbero pronti a tornare alla carica per Dusan Vlahovic, dopo che in estate avevano avanzato un'offerta da oltre 60 mln. La Fiorentina si era opposta, fiduciosa che ci fosse ancora margine per farlo rinnovare.

Stavolta, però, le cose potrebbero andare diversamente - ipotizza La Nazione. Gli spagnoli vorrebbero anticipare la concorrenza in vista del prossimo giugno. Vlahovic diventerebbe l’erede di Suarez che tra qualche mese saluterà. Non solo Vlahovic, il "Cholo" Simeone avrebbe messo nel mirino anche Nikola Milenkovic, anche lui col contratto in scadenza nel giugno 2023. In estate, salvo soprese, anche il classe '97 saluterà Firenze.