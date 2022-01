L’Arsenal pronto a fare sul serio per Vlahovic, ma c’è il nodo commissioni

L'Arsenal sembra determinato a provarci davvero per Vlahovic, anche se a spaventare sono le commissioni chieste dagli agenti del serbo

Dall'Inghilterra continuano a rimbalzare più voci sul futuro di Vlahovic. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola rilancia l'interessamento dell'Arsenal, certificato direttamente dal tecnico Mikel Arteta, che alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool di stasera ha scucito una frase sibillina: "Siamo sempre interessati ai migliori". Secondo quanto si legge, i Gunners potrebbero sferrare l'attacco al giocatore serbo: a giugno Lacazette e Nketiah andranno in scadenza, mentre anche Aubameyang sembra ormai al capolinea. Appare più che mai necessario rinfoltire l'attacco, soprattutto per un club che manca l'aggancio alla Champions dal 2017. Le partenze delle due punte consentiranno alla società di risparmiare fra i 12 e i 15 milioni lordi e avrebbero la liquidità necessaria per accontentare le richieste di Vlahovic.