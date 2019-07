Simeone possibile pedina di scambio per arrivare a Schick

Secondo quanto riportato da Repubblica, dopo la forte smentita del Sassuolo riguardo il loro interessamento per Simeone, si apre una nuova strada per l’argentino. L’attaccante potrebbe essere proposto alla Roma per arrivare a Schick. La valutazione del romanista è alta e la situazione contrattuale complicata, tuttavia non è da escludere che nei prossimi giorni si possa instaurare una trattativa con i giallorossi. Vlahovic durante la tournèe americana ha virtualmente scalzato il figlio d’arte, che inevitabilmente può rientrare in eventuali discorsi di mercato.