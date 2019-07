Ad Sassuolo: “Simeone non ci interessa. Boateng e Lirola? Ne parliamo dopo il calendario”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato a Sky Sport prima del sorteggio di calendario di Serie A:

Lirola e Boateng alla Fiorentina? La Fiorentina è una delle grandi squadre. Questa occasione è buona per incontrarsi e parlare, oggi non c’è stata la possibilità. Magari ci incontreremo dopo per capire cosa possiamo intavolare.

Carnevali ha poi aggiunto a TMW:

Simeone no, non ci interessa. In attacco siamo completi. Boateng e Lirola alla Viola? Dopo la presentazione dei calendari ci sarà l’opportunità di parlarne, visto che prima non ci siamo riusciti.