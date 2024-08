Il centrocampo ha visto una sorpresa con Sofyan Amrabat, la cui presenza contro il Parma non è ancora sicura. In attacco, Colpani e Kean si sono distinti, collaborando per il gol del vantaggio, segnato da Kean con un'azione personale. Riccardo Sottil, invece, ha sprecato un'importante occasione per il raddoppio. Lo riporta il Corriere dello Sport.