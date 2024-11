Si chiude la settimana di sosta: da domani rientro al VP (senza 7 giocatori)

Si chiude oggi la settimana di sosta concessa da Palladino, che domani, insieme alla squadra, comincerà a pensare alla trasferta di Como, in programma domenica prossima. Gruppo non al completo, visti i sette calciatori viola ancora sparsi nel mondo: da Kean a Comuzzo, in scena stasera a San Siro con l'Italia contro la Francia, passando per i due azzurrini Kayode e Martinelli (quest'ultimo titolare nell'Under 19 nel netto successo di ieri pomeriggio, 3-0 alla Bosnia), Pongracic (in panchina venerdì nella sconfitta della Croazia in Scozia), Gosens con la Germania e Dodo col Brasile. Cominceranno a tornare al Viola Park da domani, per primi gli azzurri della Nazionale maggiore. L'ultimo, in ordine di tempo, a mettere piede a Firenze sarà Dodo, che sarà in Italia solo venerdì dopo la sfida di martedì notte con l'Uruguay. Lo riporta il Corriere dello Sport.