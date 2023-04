Si chiama Dodò, ma sembra Bolt. Ikonè si spegne piano piano

La Nazione si sofferma sui migliori e sui peggiori di Fiorentina-Cremonese. Dodò è assolutamente il migliore in campo. Il brasiliano macina chilometri sulla fascia destra con una velocità impressionate. Sembra davvero Bolt! In fase offensiva crea pericoli su pericoli, un motorino. Chi delude di più invece è Ikonè. Il francese si trova in difficoltà, non trova la giusta posizione e piano piano esce dalla gare e si spegne. Come spesso accade non incide e con le sue qualità potrebbe fare molto di più.