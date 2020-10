Si avvicina lo Spezia, prove in corso per Iachini. Castrovilli da monitorare

Si avvicina la sfida di domenica contro il neopromosso Spezia, gara fondamentale per riscattarsi dopo la brutta sconfitta subita dalla Sampdoria. Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, da oggi Beppe Iachini studierà la formazione da schierare a Cesena. Previsti tanti cambi nell’undici iniziale. Tornano a disposizione ben quattro pedine, Pezzella, Pulgar, Ribery e Borja Valero. Ad esclusione dello spagnolo, tutti gli altri sono candidati ad una maglia da titolare. Ritorni di straordinaria importanza per gli equilibri viola. Restano invece da monitorare le condizioni di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista, uscito infortunato dalla sfida alla Samp, è stato perfino costretto a saltare il ritiro dell’Italia. Staff medico al lavoro per evitare problemi più seri.

