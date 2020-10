Valcareggi pronostica: “Castrovilli su, Biraghi giù. Fiorentina in Europa e Vlahovic in doppia cifra”

Furio Valcareggi ha dato i suoi pronostici sulla stagione della Fiorentina durante il suo intervento a Lady Radio:

“Vedo la Fiorentina ottava alla fine del girone d’andata e sesta poi alla fine della stagione, quindi in Europa. In Coppa Italia, mi augurerei almeno una semifinale, mentre la sorpresa della Fiorentina e della Serie A in generale sarà Castrovilli. Chi può deludere fra i viola? Dico Biraghi. Mi aspetto 50 o più reti segnate, e la metà subite. Secondo me Vlahovic arriverà a 15 reti”.

