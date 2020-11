Si attendono notizie dagli Stati Uniti, Iachini resta a rischio

Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, la posizione di Iachini è in bilico. Il pareggio di Parma non ha tolto definitivamente i dubbi alla società che sta riflettendo. La squadra ha dato qualche segno di risveglio, ma il destino del tecnico sarà deciso da Rocco Commisso. Pradè attende notizie dagli Stati Uniti. Intanto Prandelli ha fatto arrivare la propria disponibilità a tornare sulla panchina della Fiorentina 10 anni dopo il suo addio. Per lui contratto fino a Giugno. Le scorse ore sono scivolate via tra contatti telefonici costanti, anche col dg Barone. Ora tocca a Commisso che sta soppesando ogni dettaglio prima di comunicare la sentenza dal New Jersey.

