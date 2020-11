Ciccio Graziani: “Fiorentina persa nei risultati e nel gioco. Prandelli la persona giusta”

“Ciccio” Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

La Fiorentina gioca male, fino a poco tempo eravamo convinti potesse fare prestazioni migliori. Era partita bene, contro Torino e Inter, poi la squadra si è persa nei risultati e nel gioco. Contro il Parma c’era più la preoccupazione di perdere che la voglia di vincere. Sia da parte di Iachini che di Liverani. Per fare l’allenatore serve coraggio, il tecnico viola poteva schierare una formazione più offensiva. Prandelli? Ama la Fiorentina che con lui ha raggiunto grandi traguardi. E’ un professionista serio, bravo a gestire le squadre. Gli ultimi risultati non contano, è lui la persona giusta se mandano via Iachini. Sono convinto che sia anche d’accordo sul fare il traghettatore fino a giugno e poi magari a fine stagione riparlare del futuro.