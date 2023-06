Show Fiorentina, colpo con il Sassuolo con un occhio all’Europa

Finito il campionato, archiviato nel migliore dei modi con le vittorie con Roma e Sassuolo. Come scrive Tuttosport, Vincenzo Italiano e i suoi, adesso, potranno concentrarsi soltanto sul West Ham, ultimo ostacolo che li separa dal sogno. «Grazie a tutti, ora aspettiamo mercoledì» dice un emozionato Commisso sceso in campo per abbracciare i suoi ragazzi acclamati anche dai tifosi giunti in massa.I viola potranno farlo spinti ancor più da una vittoria, la seconda di fila, che li proietta dopo 59 gare e 97 gol stagionali all’8° posto in attesa di Torino-Inter: nessuna squadra ha fatto più punti (28) da inizio marzo. A segno Cabral, Saponara e Nico Gonzalez nella ripresa dopo il momentaneo pari su rigore di Berardi per un Sassuolo che ha chiuso in 9 per le espulsioni di Ruan e Rogerio. Italiano, confermatissimo dalla sua società, rientra a Firenze rinfrancato dalla risposta della sua squadra: «Vincere e presentarsi a Praga con questo entusiasmo era il nostro obiettivo, siamo carichi per la finale». Al centro dell’attacco viola Cabral per acquisire minutaggio: proprio il centravanti brasiliano sbloccherà il match a inizio ripresa ma già nel primo tempo era stato il più pericoloso colpendo un palo e impegnando il portiere con un tiro dalla distanza. 17° gol stagionale, 8° in campionato per il brasiliano, che proprio al Mapei Stadium la scorsa stagione segnò il primo in A. La sua 300esima gara da allenatore Italiano voleva vincerla e allora spazio a Saponara pronto per il rinnovo: eurogol che il centrocampista dedica alla sua terra martoriata dall’alluvione. Poi assist al bacio per Gonzalez per il 14° gol dell’argentino che ha rischiato grosso andando a sbattere sul palo. Così ha parlato Italiano a fine partita delle condizioni di Nico e Castrovilli: «Nico ha preso solo una botta, Gaetano ha sentito una torsione al ginocchio. Ma sembra tutto sotto controllo».