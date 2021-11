Sguardo neroazzurro su Alvarez: Marotta è già a lavoro e sfida la Fiorentina

Attenta Fiorentina, Marotta ti soffia Alvarez. I dirigenti dell'Inter pronti a incontrare l'agente dell'argentino

Julian Alvarez (LA SCHEDA) sembra destinato ad essere il nome che scalderà il calciomercato del futuro. La Fiorentina si interessò all'attaccante argentino mesi fa, ma la concorrenza sta aumentando sempre di più. Inoltre, non sarà l'asta il modo in cui si deciderà il futuro del giocatore del River, ma la sua volontà sarà fondamentale.

Ecco perché tutti i club interessati stanno muovendo i loro massimi dirigenti per cercare di convincere Alvarez. Non solo la Fiorentina ma anche l'Inter sembra essere molto interessata, tanto che Marotta, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe affidato a Baccin (vice-ds neroazzurro) il compito di volare in argentina, osservare il giocatore e tastare il terreno per un futuro contatto. Infatti i dirigenti dell'Inter avrebbero già fissato un incontro con l'agente dell'argentino. Alvarez ha segnato 17 gol in 19 partite e il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni, cifra della clausola rescissoria.