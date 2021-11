Amoruso: “Vlahovic ha qualità da campione. Italiano uno dei più validi”

Nicola Amoruso ha parlato anche di Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano durante la sua intervista a Stadio Aperto

Le sue parole su Vlahovic: "Ha delle qualità da grandi campione, minimo vale venti gol a campionato. Come Dzeko sa giocare per la squadra, non è il classico attaccante che sta fermo e alla prima occasione te la butta dentro. Un giocatore completo, col fisico potente per poter fare a sportellate coi difensori. Vlahovic cresce di partita in partita. Vive la partita ed è sempre al centro delle dinamiche offensivi. Mi piacciono fame e cattiveria, ma anche voglia di rincorrere gli avversari. In Europa è tra gli attaccanti migliori".