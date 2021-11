Viviano: “Difficile scegliere tra Drago e Terracciano. E su Vlahovic…”

Emiliano Viviano ha parlato di molti argomenti interessanti legati alla Fiorentina ai microfoni del Pentasport

Sulla partita di sabato con l'Empoli: "Secondo me non è tanto un passo falso quello di sabato con l'Empoli. È stata una partita dominata. Sono stati fatti due errori di disattenzione sui gol".

Poi sui portieri viola: "Difficile dire chi si merita di più la titolarità tra Dragowski e Terracciano . Il polacco è più giovane e talentuoso, ma Terracciano dalla sua mette sicurezza quando sta tra i pali. Tutto dipenderà dalle scelte che la società farà per il futuro".

Ha proseguito parlando della partita di domani e del futuro di Torreira : "Domani vedo una partita controlla dai viola, però deve stare attenta ai contropiedi dei blucerchiati. Torreira stiamo vedendo quanto vale, credo che la Fiorentina lo riscatterà. La cosa interessante è che chiunque Italiano metta in campo, rende al meglio".

Infine su Vlahovic: "Per consigliare a Vlahovic qualcosa vorrei sapere bene quello che sta accadendo. Secondo me lui vuole bene alla viola e non credo che sia finita così".