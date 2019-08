Sfumati Suso e Balo, la Fiorentina spera in De Paul. Con Ceccherini verso Udine

L’estero di attacco e il centravanti di esperienza restano le due priorità della Fiorentina, poi una mezz’ala che si integri con Pulgar e Badelj o sia l’alternativa a Benassi (CAPITANO CONTRO IL MONZA). Il mercato viola si concentrerà tutto nelle ultime due settimane di mercato, alla ricerca di un colpo top ma funzionale. Da depennare dalla lista Balotelli (destinato al Brescia) e Suso, che resterà al Milan, la squadra viola è alla ricerca di maggior cinismo in attacco. Come scrive La Nazione, le alternative in giro certo non mancano e l’impressione è che, pur dichiarandola difficilissima da percorrere per costi ancora impraticabili, la pista che la Fiorentina sta seguendo con maggior convinzione è quella che porta a Rodrigo De Paul (SCHEDA). L’argentino non dà punti di riferimento all’azione offensiva, sarebbe l’ideale per il gioco di Montella e i 40 milioni che Pozzo chiede sono destinati a scendere se il giocatore farà pressioni per venire a Firenze. e Ceccherini potrebbe essere una (parziale) contropartita.