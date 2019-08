Verso il Monza: Ranieri e Sottil titolari. Davanti gioca il Boa?

Per la Fiorentina si avvicina l’esordio ufficiale della stagione, domenica al Franchi contro il Monza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Montella non avrà Pezzella e quindi darà fiducia in difesa alla coppia giovanissima Milenkovic-Ranieri. Al fianco di Boateng ci saranno Federico Chiesa e l’ultima rivelazione viola, il giovane Riccardo Sottil. La fascia di capitano sarà invece indossata da Benassi, con Chiesa o Badelj nei panni di vice. Tanti incroci tra viola e biancorossi: Commisso contro Berlusconi dopo la trattativa per rilevare il Milan, Montella contro la società che a un certo punto gli ha tolto la fiducia e Brocchi contro i suoi vecchi colori: intrigante.