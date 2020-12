Sfortuna Fiorentina, Prandelli va in isolamento. Cambi tattici in stand by?

Il momento difficile della Fiorentina prosegue dentro e fuori dal campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non bastavano le ultime due sconfitte in campionato e una classifica da paura. Ieri è arrivata l’ultima stangata, Cesare Prandelli è positivo al Covid. Il tecnico per fortuna sta bene ed è in isolamento, e questo almeno ci fa stare più tranquilli. Il gruppo squadra della Fiorentina è entrato in bolla e continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari. Tuttavia i problemi di natura calcistica per la squadra si allargano. La positività di Cesare ha anche dei chiari risvolti pratici. Mai come in questo momento Ribery e compagni avrebbero avuto bisogno di avere il nuovo allenatore al loro fianco per svoltare la stagione e testare nuove soluzioni. Il tecnico viola, tra l’altro, stava valutando di operare qualche piccola ma importante variazione nell’undici di partenza per il prossimo turno di campionato. Un’ipotesi concreta, a esempio, è quella di rilanciare l’ex milanista Bonaventura. Un’operazione che rischia di essere rimandata alla prossima settimana.

L’opinione: “Tra i viola aleggia un malessere diffuso. Serve un chiarimento collettivo”