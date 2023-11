Sfide dirette, Italiano-Allegri: è una questione “personale”

Il Corriere dello Sport scrive oggi sulle sue pagine della rivalità in panchina tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, sottolineando come il tecnico viola voglia aggiornare il bilancio contro il collega bianconero. Come scrive il quotidiano, la guida dei gigliati vede la Juventus come motivazione/obiettivo, in primis per garantire i tre punti del rilancio in classifica alla Fiorentina dopo due sconfitte consecutive, e poi per sistemare un po’ la questione personale con l’allenatore livornese. Nelle sfide dirette, infatti, il tecnico gigliato ha conquistato soltanto un successo più un pareggio a fronte di quattro sconfitte, a cui vanno aggiunte altre due sconfitte sempre nel bilancio personale (ma in questo caso contro il club bianconero quando era sulla panchina dello Spezia). Quello con Allegri rappresenta il terzo risultato in negativo nei testa a testa con i colleghi che ha incrociato almeno quattro volte in carriera ad ogni livello, dopo Simone Inzaghi e Sarri, con Italiano che proverà con forza a ripetere il risultato del 21 maggio 2022: 2-0 firmato Duncan e Gonzalez, e squadra viola di nuovo in Europa dopo cinque stagioni.