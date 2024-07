Settore ospiti, la Fiorentina chiede una deroga. Problemi per la Conference

Il settore ospiti sarà ospitato nella “fetta“ a ridosso della Maratona del ’ formaggino’, ma la Fiorentina ha richiesto una delega alla Lega affinché i posti da destinare agli ospiti non siano più di trecento: 250 in questo settore, e altri 50 in tribuna, con i cosiddetti tagliandi di reciprocità scambiati fra i due club. Sono le ultime mosse dei viola alla luce della riunione del Gos assieme alle forze dell’ordine.

Ma quello che potrebbe avvenire nelle partite del campionato italiano non si riflette automaticamente in Europa. L’Uefa impone per gli ospiti almeno il 5% della capienza totale dell’impianto. Ma i circa 24mila posti di cui parlano i documenti di Palazzo Vecchio sono al momenti lordi. Dunque urge un calcolo della disponibilità complessiva in vista del primo impegno di Conference, che sarà, in casa, il 22 o il 29 agosto. Ieri, la Fiorentina ha anche corretto alcune informazioni errate circa i settori agibili e non. La tribuna laterale è area di cantiere e non è nella disponibilità del club.