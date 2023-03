Sette partite per la svolta: Italiano è il leader di questa squadra

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Italiano e sul gruppo viola. La Fiorentina ha messo in atto la sua risalita in sette partite, dalla vittoria contro il Braga a quella contro la Cremonese. In sette partite i viola hanno conquistato sei vittorie e un pareggio (con l’Empoli) superando così il playoff di Conference, mettendo il primo mattoncino per superare gli ottavi e riaprendo il discorso europeo in campionato. Una svolta clamorosa, se messa a confronto con le precedenti sette sfide nelle quali i viola avevano raccolto quattro sconfitte (con Roma, Torino, Bologna e Juventus), un pareggio (con la Lazio) e soltanto due vittorie (contro Sampdoria e Toro) entrambe in Coppa Italia.