Sette partite con l’Europa. Adesso tocca al campo, poi parlerà il mercato

Adesso sono sette gli impegni che aspettano questa Fiorentina. Cinque di campionato e due di Conference. Sabato arriva l'Inter, poi Spezia e Sampdoria fuori, Salernitana al Franchi. Infine, ci sarà la trasferta di San Siro contro il Milan. Nel mezzo i due impegni di Conference con Basaksehir e il Riga, decisivisi per la qualificazione. Dopodiché, arriverà la sosta per il Mondiale e poi la parola passerà al mercato. La Fiorentina ha un mese di tempo per dare delle risposte, poi verranno prese delle decisioni. Lo riporta La Nazione.