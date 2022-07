Sette gare in tre settimane: la Fiorentina alza il livello della preparazione

La Fiorentina alza il tiro delle amichevoli stagionali per farsi trovare pronta al tour de force di inizio stagione

Sarà un inizio di stagione da centrifuga, per questo la Fiorentina alza il tiro nella preparazione estiva. Ieri i viola hanno definito una seconda parte di test che permettano di arrivare preparati non solo al campionato ma anche alla Conference. Un modo - scrive La Nazione - per prepararsi da subito ad avversari di livello che potrebbero uscire dal sorteggio.