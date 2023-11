Servono idee per ribaltare la Fiorentina: Italiano pronto a cambiare rotta

La sensazione è che Vincenzo Italiano sarà chiamato presto a estrarre un altro coniglio bianco dal cilindro per dare nuova linfa a un’idea di calcio - la sua - che sembra sempre più avvitata su se stessa. Del resto non è passata stagione, da quando è arrivato a Firenze, in cui il tecnico non sia riuscito a inventarsi qualcosa di nuovo per smentire chi sostiene che la Fiorentina sia una squadra fin troppo prevedibile. Stavolta però il compito per Italiano si annuncia più complesso, visto che dopo diciassette gare il dato relativo ai gol dei centravanti continua a preoccupare. Con la rete di Nzola a Leskovac il computo è salito a quattro, equamente diviso tra l’angolano e Beltran. Ma con di base lo stesso concetto di gioco: il suggerimento in profondità. Sia nel movimento che ha portato al rigore con il Cukaricki che nelle precedenti tre reti dell’ex Spezia e dell’argentino (al quale è stato annullato con la Lazio un gol simile agli altri), lo sviluppo dell’azione è stato il medesimo: lungo lancio in favore dell’attaccante - a scavalcare le linee di pressione avversaria - inserimento in area (o al limite) e conclusione vincente. Un canovaccio fortunato - riproposto pure a Udine nella rete di Quarta su lancio di Bonaventura, il migliore in fase di assist - che tuttavia fin qui si è visto di rado. Logico se si pensa che la Fiorentina, dopo undici turni, è la squadra col possesso palla più alto (33’08” di media), è quattordicesima per attacco alla profondità con solo tredici azioni dirette e ha un “field tilt” - ovvero il possesso palla medio nella metà campo avversaria - pari al 64%. La conseguenza diretta di questa filosofia di gioco (spesso vincente) è che la Fiorentina è portata ad attaccare tanto in orizzontale e quasi mai in verticale. Ovvero nell’unico modo in cui le punte sono fino ad oggi riuscite a segnare. A riportarlo Il Corriere dello Sport.