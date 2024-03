Servono i leader e i gol: Fiorentina, solo così vinci la Conference League

La Fiorentina vuole vincere la Conference League. Per riuscirci, tuttavia, la Fiorentina deve ritrovare qualcosa che aveva la scorsa stagione e che ora pare smarrito. Servono i giocatori top della squadra, pensiamo innanzitutto a Nico Gonzalez e Bonaventura, che non sono al loro livello abituale. Servono i gol degli attaccanti, perché per raggiungere la finale di Conference del 2023 furono importanti le reti dei tanto discussi Cabral (7) e Jovic (6). Su questo piano, un aiuto lo potrebbe dare Belotti, che in Europa con la Roma quest’anno ha segnato 3 gol in 6 presenze. E infine bisogna trovare la chiave per fare un bagno di entusiasmo e di positività, superando le carenze strutturali della rosa (non sanate del tutto dal mercato di gennaio) che una vittoria bella come quella con la Lazio può momentaneamente cancellare, ma che poi si ripropongono ogni volta che i viola fanno un passo indietro. Stasera, invece, il passo deve essere in avanti. Firenze si aspetta di sentire un clic e di rivedere la luce. Lo riporta il Corriere dello Sport.