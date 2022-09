Servivano i punti, non il bel gioco: Italiano si arrangia come può

I punti servivano più del bel gioco: per adesso la Fiorentina si arrangia come può, come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport. La mossa Kouamé per togliere riferimenti al Verona ha pagato, quasi un 4-2-3-1 con Barak più alto, da vedere se una svolta o una soluzione temporanea. I gialloblu sono apparsi in difficoltà, si sono intestarditi sui lanci lunghi e non sono riusciti a concretizzare. Il vero volto di Fiorentina e Verona non l’abbiamo ancora visto.