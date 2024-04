Serve un’altra Fiorentina, che non riesce a essere la versione migliore

Servirà una versione differente di Fiorentina da quella ormai vista e conosciuta che non riesce ad essere più la versione migliore. Nemmeno ieri lo è stata, contro un Genoa solido, non trascendentale ma di sostanza, in una sfida a tratti confusionaria in cui Di Marco ci ha messo anche del suo in tal senso (ci stava il rigore per il Genoa tolto dopo chiamata del Var, ce n’era uno per la Fiorentina), a tratti frenetica, e alla fine a recriminare sono più i rossoblù dei viola specie per quanto fatto nel primo tempo. In cui Gilardino ha provato a mandare in confusione la fase difensiva della squadra di Italiano tenendo Messias molto alto, spesso in linea con Ekuban (e i due si sono cercati parecchio), col chiaro intento di tenere a sua volta Quarta molto basso e di impedirgli di avanzare a fare il centrocampista aggiunto. A tenere tutto in equilibrio ci ha pensato Gudmundsson, costretto a fare il centrocampista di rincorsa in interdizione spostandosi anche da sinistra a destra per mettersi sulle tracce di Duncan, così il piano del tecnico rossoblù ed ex centravanti viola ha funzionato e dopo la parata (ottima) di Terracciano sul colpo di testa di Ekuban (22’) e il gol abbastanza clamoroso sbagliato dallo stesso Ekuban sull’angolo susseguente, il Genoa è andato in vantaggio su rigore al culmine di un’azione confusa (appunto), nella quale Quarta è stato il protagonista in negativo,Terracciano vincitore nella sfida ravvicinata con Messias prima che Parisi affondasse il solito Ekuban pronto alla ribattuta vincente in area viola: minuto 40 diventato 42 quando Gudmundsson ha spiazzato il portiere viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.