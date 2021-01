Fiorentina, serve sfoltire la rosa: ecco chi potrebbe partire a gennaio

Come si legge questa mattina su La Repubblica, con l’arrivo di gennaio è alle porte anche il mercato invernale e la finestra che si apre diventa un’ottima occasione per la Fiorentina per sfoltire la propria rosa (come richiesto dal proprio tecnico Cesare Prandelli) ed anche per andare a ‘ritoccare’ quella rosa che ha dimostrato finora troppi flop nel binomio Iachini-Prandelli. Cutrone è il giocatore con maggior mercato. Per lui club inglesi e di Serie A sono pronti a bussare alle porte della Fiorentina. In entrata i viola potrebbero decidere di impegnarsi su due precise ‘piste’: El Sharaawy, di ritorno dalla Cina ma su cui c’è forte l’interesse della Roma e l’ex obiettivo di centrocampo Torreira. A centrocampo la Fiorentina potrebbe decidere di far a meno di Pulgar e Duncan di fronte a delle valide offerte di mercato. Sul versante offensivo i nomi in usciti potrebbero essere quelli di Callejon e Kouame. Lo spagnolo è troppo penalizzato dal un modulo che non gli si addice ed una condizione di forma ancora non brillante. L’ivoriano invece non sta trovando più spazio e non manca l’interesse di alcuni club di Serie A.

-Pavoletti, c’è la Juve ma piace anche alla Fiorentina. Anche lui nella lista del d.s. Pradè