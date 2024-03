Serve la Fiorentina vista con la Lazio, anche se la Roma fa più paura

Adrenalina e alta tensione. Torna infatti ad alzarsi l’indice di pericolosità sul cammino della Fiorentina. Dopo il Toro e (in Conference) il Maccabi, la Roma riporta al massimo l’alert del ’vietato sbagliare’ con cui i viola dovranno affrontare i giallorossi. Se, alla fine dei giochi, contro granata e israeliani, le cose non sono andate malaccio (a parte la comprensibile ondata di critiche), contro la Roma, la Fiorentina dovrà tornare a cercare l’operazione perfezione andata in scena con la Lazio. Con una differenza, sia chiaro, che andrà a pesare sul risultato finale: i biancocelesti erano arrivati a Firenze portandosi dietro un rendimento altalenante e quei limiti (poi fotografati sul campo) su cui Italiano è stata bravo a costruire la vittoria. La Roma, no. Arriva al Franchi carica, rigenerata dall’era De Rossi, motivata dal ricalcolo sui punti rimangiati proprio alla Fiorentina nell’arco di qualche settimana. Adrenalina e tensione, insomma, sono la cornice inevitabile attorno a un match che vale un macigno sulla classifica della Fiorentina e che, dall’altra parte, può riportare i giallorossi in piena zona Champions. Sul campo, la potenza di Lukaku e la qualità di Dybala, andranno a incrociarsi con le motivazioni di Belotti (ex in prestito che potrebbe riconquistarsi anche un futuro in giallorosso) e la grinta di Nico Gonzalez. Lo riporta la Nazione.