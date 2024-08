Serie A: la difesa a tre torna di moda. Il modulo della Fiorentina “inflazionato”

Si riparte da tre, scrive la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo, infatti, evidenzia come proprio nel campionato che sta per partire sono diversi gli allenatori che hanno scelto di puntare su una retroguardia più folta, che vede, appunto, tre uomini come base con due esterni pronti a fare entrambe le fasi. E' il caso di Simone Inzaghi ovviamente, ma anche e soprattutto di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. A differenza del tecnico campione d'Italia, che punta tutto sul 3-5-2, quelli di Napoli ed Atalanta prediligono il 3-4-2-1, con due trequartisti a supporto della punta. Un po' come Raffaele Palladino, considerato da tanti allievo prediletto proprio di Gasperini. Con lo stesso sistema di gioco scenderanno in campo anche Monza, Udinese, Empoli e Venezia. Almeno per ora, scrive sempre la Rosea, in un calcio sempre più fluido e senza molti riferimenti.