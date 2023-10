Serie A, giornata chiave per i diritti tv: ecco gli scenari

Giornata chiave, quella di oggi, per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A a partire dall'estate 2024 e per un intero quinquennio. I club si riuniscono negli uffici milanesi della Lega dalle 11.30: subito dopo arriveranno le offerte finali dei tre broadcaster (Dazn, Sky e Mediaset) interessati alla trasmissione del campionato. Se le trattative avranno portato a un rialzo delle offerte, almeno pari ai 925 milioni incassati oggi dalla A, verranno probabilmente accettate. In caso contrario - riporta La Gazzetta dello Sport - si procederà con il Canale di Lega. Più difficile una soluzione mista in co-esclusiva: Canale Lega e Sky. Le proposte dei tre soggetti interessati resteranno valide fino al prossimo lunedì: per cui è probabile che i club si prendano una settimana per riflettere e votino nell’assemblea già fissata per venerdì 27.