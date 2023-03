Serie A, ecco gli effetti del Covid. Solo Fiorentina e un’altra squadra in utile

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un'inchiesta dal titolo "Serie A: col Covid - 2,8 miliardi". È andato in fumo - si legge - un altro miliardo di euro, per un totale di 2,8 miliardi persi nelle tre stagioni dell’emergenza pandemica. I ricavi del 2021-22 non sono stati ancora a pieno a regime: 2,5 miliardi, al netto delle plusvalenze, contro i 2,7 raggiunti nel 2018-19, ultimo anno pre-Covid. Tuttavia, i costi si sono attestati a quota 3,9 miliardi: erano 3,5 prima della pandemia. In particolare, gli stipendi di tutto il personale si avvicinano al muro dei 2 miliardi, crescendo di 200 milioni rispetto al 2018-19, e gli ammortamenti per i “cartellini” dei giocatori restano superiori agli 800 milioni.