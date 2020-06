Serie A – C’è l’accordo sul prolungamento dei contratti, martedì le firme? I dettagli

I 20 club di Serie A hanno partecipato nella mattinata di ieri ad una conference call con i dirigenti della Lega. Obiettivo stabilire un protocollo d’intesa sul prolungamento dei contratti in scadenza, fino al 31 agosto. Il Corriere dello Sport scrive stamani che la firma dell’accordo dovrebbe arrivare tra domani e martedì.

L’accordo nei dettagli

Il nuovo protocollo prevede come principio alla base l’impossibilità dei calciatori di richiedere soldi extra per i due mesi in più, i club infatti non decurteranno gli stipendi della prossima stagione, nonostante due mesi in meno di competizioni. Gli unici a cui è consentito chiedere un’integrazione sono i calciatori in scadenza che non hanno ancora un contratto per la prossima stagione, ma probabilmente – nota il quotidiano – non lo faranno e sottoscriveranno un nuovo contratto bimestrale con l’attuale società in cui sono in forza.

Amrabat, fra il prestito al Verona e la Fiorentina. E l’ingaggio? Ecco chi glielo pagherà e in che modo