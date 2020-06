Amrabat, fra il prestito al Verona e la Fiorentina. E l’ingaggio? Ecco chi glielo pagherà e in che modo

La Gazzetta dello Sport solleva il tema relativo ai prestiti il scadenza il 30 giugno 2020. E’ il caso di Amrabat, di proprietà della Fiorentina, ma al Verona fino a quella data. Il giocatore terminerà in gialloblù la stagione, così come gli altri nella sua condizione. Ma chi li paga? L’accordo all’orizzonte, si legge sul quotidiano, comporta una sorta di spartizione. Per questo finale di stagione il giocatore percepirà gli emolumenti pattuiti con il club per cui è ora tesserato: poi, per la stagione 20/21, la società proprietaria del suo cartellino comprimerà in 10 mensilità l’ingaggio annuo convenuto.