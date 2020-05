Serie A al via il 13 giugno: 15 club d’accordo, tra cui la Fiorentina

La Serie A potrebbe ricominciare sabato 13 giugno, ma le criticità – scrive La Gazzetta dello Sport – restano. Le preoccupazioni legate alla stretta osservazione del protocollo resistono: per molti il documento del Cts rischia di condizionare la ripartenza, ancora prima che sia il governo a decidere, e ad annunciare se e quando sarà possibile riprendere le competizioni.

Dal 13 giugno al 2 agosto si contano 8 week-end e sette possibili turni infrasettimanali, ci sarebbe dunque il tempo di salvaguardare anche lo svolgimento della Coppa Italia. Per assegnare il trofeo mancano semifinali di ritorno (Juve-Milan e Napoli-Inter, in date 30 giugno e primo luglio) e finale, ipotizzabile il 22 luglio. L’idea è confermata dalla nota post assemblea: «Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato». Su questa ipotesi di ripartenza si sono espressi a favore 15 club su 20, gli altri cinque (Torino, Udinese, Sassuolo, Napoli e Sampdoria) chiedevano una settimana di preparazione in più, e dunque segnare lo start nel fine settimana del 20-21 giugno.