Ufficiale: via agli allenamenti collettivi. E la Serie A propone una data per le partite

Aggiornamenti importanti sul fronte della ripresa del calcio. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in un’informativa presentata alla Camera dei Deputati ha dato il via libera per gli allenamenti il 18 di maggio. “Il presidente della FIGC Gravina ha reso noto di avere accolto tutte le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo e consentendo – senza altre difficoltà – a riprendere gli allenamenti dal 18 di maggio” ha detto il ministro. Dunque da lunedì la Fiorentina e le altre squadre potranno allenarsi in gruppo. E nello stesso pomeriggio di oggi, nel corso dell’assemblea di Lega, la Serie A ha proposto una data per la ripresa del campionato: è il 13 giugno, votata a larga maggioranza dal club del massimo campionato. Servirà però l’ok del Governo.