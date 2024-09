Serena scommette: “Con Nico Vlahovic farà 20 gol con la Juve”

Aldo Serena scommette su Nico Gonzalez e Vlahovic alla Juventus, azzardando anche un numero di gol importante per entrambi

Dalle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, Aldo Serena parla dell'attacco della Juventus con evidente riferimento a un paio di vecchie conoscenze viola: Vlahovic e Nico Gonzalez. Secondo l'opinionista, il serbo è pienamente al centro del progetto di Thiago Motta grazie alla sua rapidità e al gioco votato all'attacco. Anche se gli servirà "maggiore equilibrio in campo, perché troppa foga porta a mancare di lucidità".

Tanti gol

E fra i nuovi arrivati, Serena cita anche Nico: "Può servire Vlahovic, ma è anche un ottimo colpitore di testa e sa inserirsi alla grande in area. Con lui in campo non si può concentrarsi solo sul serbo". Con queste premesse, chiude l'ex attaccante, "con l'aiuto dell'argentino Vlahovic potrà fare tranquillamente più di 20 gol con la Juventus".