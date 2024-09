Serata disastrosa per la Fiorentina Femminile: il ritorno solo una formalità

Davanti al presidente Rocco Commisso e alla dirigenza viola, la Fiorentina è andata subito in difficoltà con due gol di testa di Hegering su calcio piazzato. Popp ha poi segnato una tripletta, intervallata dalla rete di Brand. Endemann ha chiuso il match con un gran sinistro. L'unica chance per la Fiorentina è stata con Bredgaard, che non ha però centrato la rete. Lo riporta la Nazione.