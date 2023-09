Senza Nico Gonzalez, serve il vero Nzola: chiamatela prova del 9

Chiamatela pure la prova del 9. E pazienza se, sulla maglia, M’Bala Nzola porta il 18. Qua si parla di ruolo e, soprattutto, di quello che tutti si aspettano da un centravanti: i gol. E se questa esigenza si era fatta comunque pressante visto quel fastidiosissimo zero nella casella delle reti, per la gara di oggi con l’Udinese è diventata se possibile ancor più forte. La Fiorentina infatti si presenta alla Dacia Arena senza Nico Gonzalez e per questo ha bisogno che l’ex Spezia batta un colpo. Un’assenza pesante, quella del 10, rimasto a Firenze a causa di quel dolore tra addome ed anca che lo aveva messo k.o. dopo i primi 45’ della gara col Genk. «Ha sentito un dolore atroce», aveva detto Italiano. E visto che i viola sono nel bel mezzo di un tour de force che non conosce soste (giovedì si tornerà di nuovo in campo, contro il Frosinone, per il primo turno infrasettimanale del campionato) nessuno (né il giocatore, né lo staff) ha voluto correre rischi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.