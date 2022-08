Senza gol si fa dura. Jovic al top non prima di settembre, Kouamé…

Il Corriere dello Sport analizza il problema del gol della Fiorentina.Vincenzo Italiano - si legge - ha scelto di sposare una formula soltanto: testa bassa e lavorare. Anche perché il tecnico sa bene che, almeno sulla carta, il parco attaccanti che la società gli ha messo a disposizione - roster che non è destinato a cambiare troppo fisionomia da qui al termine del mercato - ha tutte le potenzialità per superare un momento di impasse come quello che sta vivendo adesso, nella speranza di far rinascere un reparto che fino a gennaio era stato il fiore all’occhiello della sua prima Fiorentina, quando la media gol della squadra si attestava sulle 1,9 reti a partita. Altri tempi - e, verrebbe da dire, anche ben altri centravanti - che tuttavia adesso sono stati archiviati (i viola da dopo la cessione di Vlahovic hanno chiuso il girone di ritorno in Serie A con una media 1,1 gol a gara), obbligando la squadra a riprendere il prima possibile confidenza con la rete dopo che nella seconda parte della scorsa stagione le prime punte avevano segnato solo in sei circostanze (quattro con Piatek e due con Cabral) e che ad oggi nelle prime due amichevoli internazionali Biraghi e compagni sono andati a bersaglio appena una volta grazie a Sottil (di ruolo esterno).