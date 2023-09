Senza Cabral e Jovic tolti 30 gol alla Fiorentina: serve una scossa in attacco

Eh sì, l'attacco è un altro tema discusso in casa Fiorentina. Nzola non sta trovando la via del gol e la sua condizione fisica è assolutamente da rivedere. Domenica ci sarà lui là davanti, nella morsa di Djimsiti, Scalvini e Kolasinac. Non poco, eppure ci sarà da mostrare qualcosa in più rispetto alle prime uscite in maglia viola. La Fiorentina ha spazzato via sul mercato i 30 gol totali di Cabral e Jovic, certa di trovarne di più nelle gambe del centravanti angolano e del gioiellino Beltran, rientrato con Gonzalez solo ieri dal Sudamerica e dunque destinato alla panchina. Lo riporta La Nazione.