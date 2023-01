Senza bomber è dura lottare per l’Europa. I sogni di Italiano

La Fiorentina ha segnato solo 21 gol in campionato

Redazione VN

Anche il Corriere Fiorentino scrive dei problemi della Fiorentina in attacco. Riportiamo una parte dell'articolo a firma Matteo Magrini:

"In termini di occasioni create, la Fiorentina sarebbe in piena zona Europa. Settima per expected goal , terza per tiri totali, quarta per tiri nello specchio (4,44 di media a partita) ma, appunto, soltanto undicesimo attacco della serie A, con appena 21 gol segnati.

E basta guardare le prime posizioni della classifica per rendersi conto quanto sia alto il prezzo che i viola stanno pagando all’assenza di un realizzatore. Le prime sette infatti, hanno tutte (almeno) un giocatore nelle zone alte della classifica cannonieri. Il Napoli ha Osimhen a quota 12, il Milan ha Leao a 7, l’Inter può contare su Lautaro Martinez (9 gol), la Juventus su Vlahovic (6, ed è fermo da ottobre), la Lazio su Immobile e Zaccagni (7 centri), la Roma si gode Dybala (7 reti) mentre l’Atalanta ha in Lookman (9) il suo marcatore principe. La stessa Udinese, ottava, ha un centravanti (Beto) capace di segnare 7 volte. Senza bomber insomma, è dura lottare per l’Europa. Forse impossibile.

Il sogno (dell’allenatore) sarebbe avere uno tra Arnautovic e Beto ma il Bologna non ha nessuna intenzione di privarsi dell’austriaco mentre, per il portoghese, l’Udinese chiede (almeno) 25 milioni. Eppure la Fiorentina potrebbe avere un bel po' di soldi perché, nonostante le parole di Barone, le trattative per la cessione di Nico Gonzalez proseguono.